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Lada 4×4 стал самым долгоживущим внедорожником в мире

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Авторитетное во всем мире британское издание Autocar составило рейтинг самых проверенных временем автомобилей в мире, и в этом списке оказалась «Нива» и ВАЗ 2105.

«Нива», которая сейчас носит название Lada 4х4, выпускается с 1973 года. Эта модель экспортировалась во многие страны, и за свои 43 года полноприводный внедорожник доказал свою надежность и внедорожные качества.

В Autocar отметили, что конструкция «Нивы» очень прочная, так как этот автомобиль в Антарктиде на российской базе прослужил десять лет в качестве основного транспортного средства.

Что касается ВАЗ 2105, то специалисты с ней знакомы не понаслышке, ведь «пятерка» в свое время импортировалась даже в Великобританию, но в этой стране модель продавалась как Riva.

В целом ВАЗ 2105 это модернизированная «копейка», которая в свою очередь является Fiat 124.

Появились изображения преемника легендарной Lada 4×4 «Нивы»

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