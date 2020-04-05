Этот внедорожник стоит на конвейере более 40 лет и несмотря на отсутствие серьезных изменений в техническом плане, он продолжает пользоваться спросом.

Рано или поздно «АвтоВАЗ» выпустит для автомобиля преемника, но точных сроков его выхода пока не называют.

Ранее вазовцы в рамках автосалона в Москве продемонстрировали концепт Lada 4х4 Vision, который, как заявили в компании, просто отображает будущее развитие Х-дизайна, при этом он вовсе не демонстрирует будущее поколение легендарной Lada 4×4 «Нивы».

Между тем в сети появились рендерные изображения с проектом «G-NIVA 2020», на которых независимый дизайнер представил Lada 4×4 «Ниву» новой генерации.

В целом, представленный на изображениях автомобиль имеет решения от прототипа 2018 года.

Между тем, напомним, что в начале года Lada 4×4 появился в продаже в обновленной версии, где предлагают полностью новый салон.