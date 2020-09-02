В РФ из-за перегрева двигателя отзывают 252 автомобиля Volvo

Росстандарт сообщил о необходимости проведения в России еще одной отзывной кампании.

На этот раз сервисная акция затрагивает автомобили шведской марки Volvo, в которых выявили вероятность перегрева двигателя из-за проблем в системе охлаждения.

Проблема может быть в 252 автомобилях бренда, среди которых модели Volvo S80, V40CС, V60CC, XC60 и XC70, проданные в стране в период с 2014 по 2017 годы.

Как сообщается, при заполнении системы охлаждения двигателя антифризом существует вероятность образования воздушной пробки, что в результате станет причиной перегрева отдельных компонентов двигателя, и вывод их из строя.

В рамках отзыва в автомобилях установят дополнительную отводную трубку между радиатором и расширительным бачком. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев авто.