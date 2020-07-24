Volvo выпустит новый купеобразный кроссовер

Volvo до 2025 года выпустит купеобразный кроссовер с электрической силовой установкой. Разработку такого автомобиля журналистам Autoexpress подтвердили представители компании.

Про будущий электрокар практически ничего неизвестно, но ранее про кроссовер с купеобразный кузовом сообщали профилирующие источники.

На основе имеющихся скудных данных дизайнеры Autoexpress создали рендер электрокара. По их мнению, «зеленая» модель от Volvo должна выглядеть именно так.

К тому же президент Volvo по дизайну Робин Пейдж журналистам заявил, что электрификации позволяют переосмыслить автомобиль, так как тут важную роль играет аэродинамика и запас хода.

Пока у шведского автопроизводителя есть только одна электрическая модель и это XC40 Recharge P8 AWD с 408-сильной силовой установкой и блоком аккумуляторов, обеспечивающих до 400 км пробега на одном заряде.

В 2021 году ожидается еще появление электрического XC90.