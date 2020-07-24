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Volvo выпустит новый купеобразный кроссовер

Новости
24.07.2020 22:24

Volvo до 2025 года выпустит купеобразный кроссовер с электрической силовой установкой. Разработку такого автомобиля журналистам Autoexpress подтвердили представители компании.

Про будущий электрокар практически ничего неизвестно, но ранее про кроссовер с купеобразный кузовом сообщали профилирующие источники.

На основе имеющихся скудных данных дизайнеры Autoexpress создали рендер электрокара. По их мнению, «зеленая» модель от Volvo должна выглядеть именно так.

Volvo выпустит новый купеобразный кроссовер

К тому же президент Volvo по дизайну Робин Пейдж журналистам заявил, что электрификации позволяют переосмыслить автомобиль, так как тут важную роль играет аэродинамика и запас хода.

Пока у шведского автопроизводителя есть только одна электрическая модель и это XC40 Recharge P8 AWD с 408-сильной силовой установкой и блоком аккумуляторов, обеспечивающих до 400 км пробега на одном заряде.

В 2021 году ожидается еще появление электрического XC90.

 

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