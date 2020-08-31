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Названы цены и характеристики нового внедорожника Kia Sonet

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KIA Sonet в Индии представили в начале августа, но в продажу самый маленький кроссовер компании поступит в сентябре.
На презентации KIA Sonet автопроизводитель не стал озвучивать цену на автомобиль, при этом дилерские центры сразу после показа кроссовера начали принимать заказы на него.

Как пишут индийские профилирующие сайты, с момента приема заказов на KIA Sonet было оформлено 6,5 тыс. заявок.

«Живые» продажи модели начнутся в сентябре, а тогда и будут озвучены официальные цены и комплектации.

Названы цены и характеристики нового внедорожника Kia Sonet

 

Пока известно, что с базовым силовым агрегатом объёмом 1,2-литра KIA Sonet можно будет купить за 670 тыс. рублей в эквиваленте.

Комплектация с турбированным литровым ДВС будет стоить 914 тыс. рублей. С дизельным 1,5-литровым агрегатом кроссовер обойдется от 813 тыс. рублей.

kia Kia Sonet
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