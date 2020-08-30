Российский завод Haval ушел в корпоративный отпуск

Предприятие китайского бренда в Тульской области временно прекратило свою деятельность на период корпоративного отпуска.

Производственная площадка Haval под Тулой не будет осуществлять производство автомобилей две недели. Как рассказали в пресс-службе бренда, корпоративный отпуск начался с 24 августа.

В период простоя будут проведены профилактические мероприятия и ремонт оборудования, а еще сообщается о наборе новых сотрудников, которые необходимы для увеличения объёмов производства.

В следующем месяце на заводе будет введена вторая смена по производству автомобилей Haval H5 и H9.

Пока на производственной площадке собирают эти рамные внедорожники, а также кроссоверы F7 и F7x.