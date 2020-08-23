Главная » Новости

Новый Haval H6 получит купеобразную модификацию H6x

Просмотров 18 Опубликовано Обновлено

Новинка уже засветилась в базе патентного бюро Китая, а местные СМИ еще и раскрыли некоторые подробности.
Новый Haval H6 получит купеобразную модификацию с названием H6x, которая по сути будет отличаться только формой кузова и более дорогим комплектациями, тогда как технически новинка будет идентична обычному Haval H6.

То есть кросс-купе будет доступно с полуторалитровым турбированным агрегатом объёмом 1,5 литра, а также 2,0-литровым мотором с отдачей 224 л.с.

Среди трансмиссий будет 7-сутпенчатая роботизированная КП, работающая только с передним приводом. Когда будет представлен купеобразный вариант автомобиля пока неизвестно.

Продажи нового кроссовера Haval H6 начнутся в августе

Новый Haval H6 получит купеобразную модификацию H6x Новый Haval H6 получит купеобразную модификацию H6x Новый Haval H6 получит купеобразную модификацию H6x Новый Haval H6 получит купеобразную модификацию H6x

haval Haval H6
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика