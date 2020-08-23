Новый Haval H6 получит купеобразную модификацию H6x

Новинка уже засветилась в базе патентного бюро Китая, а местные СМИ еще и раскрыли некоторые подробности.

Новый Haval H6 получит купеобразную модификацию с названием H6x, которая по сути будет отличаться только формой кузова и более дорогим комплектациями, тогда как технически новинка будет идентична обычному Haval H6.

То есть кросс-купе будет доступно с полуторалитровым турбированным агрегатом объёмом 1,5 литра, а также 2,0-литровым мотором с отдачей 224 л.с.

Среди трансмиссий будет 7-сутпенчатая роботизированная КП, работающая только с передним приводом. Когда будет представлен купеобразный вариант автомобиля пока неизвестно.