Продажи нового кроссовера Haval H6 начнутся в августе

Кроссовер Haval полностью еще представлен не был, но частично его производитель рассекретил в этом месяце.

Тогда же было анонсировано, что премьера новой генерации кроссовера состоится в августе.

При этом китайским СМИ удалось выяснить, когда будут запущены продажи новинки. Оказалось, что заказать автомобиль после смены поколений можно будет практически сразу после презентации.

Точные сроки дебюта и старта продаж пока не объявлены. Напомним, что новый Haval H6 отличается от предшественника измененной внешностью, салоном, а также габаритами.

Предварительная стоимость автомобиля составит около 1,1 млн рублей в эквиваленте. К слову Haval H6 нового поколения должен появится и в России, но когда это случится пока неизвестно.