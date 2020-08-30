Kia Rio X-Line стал самым популярным хэтчбеком в России в 2020 году

Объёмы продаж новых хэтчбеков на российском рынке за период с начала года по июль сократились на 20,5% и составили 57,5 тыс. экземпляров.

Об этом сообщили специалисты «Автостат», опубликовавшие топ-5 самых популярных хэтчбеков за 7 месяцев 2020 года.

Оказалось, что самым продаваемым хэтчбеком на российском рынке является KIA Rio X-line, который разошелся тиражом в количестве 23,1 тыс. единиц, что превышает результат 2019 года на 12%. Renault Sandero и Sandero Stepway находятся на втором месте по объёмам продаж.

Их общие продажи составили 14 тыс. экземпляров, что хуже на 18%. LADA XRAY стал третьим с показателем 10,8 тыс. ед., а это на 32,25 меньше.

В пятерку лидеров входят KIA Ceed и Datsun Mi-Do. Их объёмы продаж составили 3 тыс. и 1,3 тыс. реализованных штук.