Компания Kia готовит обновлённый Kia Rio X-Line для России

В Санкт-Петербурге на тестах был замечен обновленный высокий хэтчбек Rio X-Line. Эта модель в России продается с 2017 года и сейчас корейский производитель для России готовит рестайлинговую версию.

Высокий хэтчбек был сфотографирован недалеко от завода Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», на котором и производится Kia Rio X-Line, а также другие модели семейства.

Тестовый прототип Rio X-Line был прикрыт плотной тканью спереди и сзади, а именно эти части кузова и получат изменения.

Ожидается, что рестайлинг затронет и интерьер, в котором должен появится увеличенный экран мультимедийной системы.

Напомним, хэтчбек Rio X-Line от обычного Rio отличается увеличенным дорожным просветом, пластиковыми некрашеными накладками по периметру кузова и изменёнными бамперами.