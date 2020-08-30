Опубликованы свежие рендерные снимки рестайлингового Lada Largus

Обновленную версию модели Lada Largus уже не раз замечали в ходе тестовых испытаний.

Тестовый прототип уже фотографировали на дорогах Тольятти и Кисловодска. Наряду со шпионскими снимками в Сети появлялись и первые подробности об обновлении.

На основании известной информации дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили новые рендеры, на которых и показали рестайлиновый вариант Ларгуса.

Модель будет выполнена в фирменном Х-стиле марки с новыми бамперами, крыльями, капотом, решеткой радиатора, а также оптикой.

В салоне автомобиля появятся новы сидения, передняя панель от Renault Duster, новый руль, панель приборов, мультимедийная система и другое. В техническом плане изменений не ожидается.