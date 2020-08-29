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Купе-кроссовер Volkswagen Tayron X вызвал ажиотажный спрос

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Новый кроссовер поступил в продажу на китайском рынке в прошлом месяце, а недавно стало известно, насколько востребованной оказалась модель.
Оказалось, что купе-кроссовер Volkswagen Tayron X вызвал ажиотажный спрос.

Только за период с момента начала предварительных заказов, как сообщил портал «Новые автомобили», было собрано более 12 тыс. заявок.

При этом за период с 17 июля клиентам передали 6,2 тыс. кроссоверов. Эти показатели являются отличными, учитывая высокую конкуренцию на авторынке Китая.

Напомним, что создавалась новинка на платформе обычного кроссовера Volkswagen Tayron.

Его стоимость составляет 2,4 млн рублей в эквиваленте минимум. Сборка автомобиля организована на китайском предприятии FAW-Volkswagen.

volkswagen Volkswagen Tayron X
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