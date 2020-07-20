Продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X стартовали в Китае

Купеобразная версия кроссовера Tayron появилась у официальных дилеров марки на территории Китая.



Там автомобиль представлен в топовых вариантах, оснащенных турбированным двухлитровым двигателем мощностью 186 или 220 л.с. и семискоростной роботизированной коробкой передач.

Более мощная версия будет доступна с полноприводной системой, тогда как остальные варианты будут переднеприводными.

Минимальная стоимость кросс-купе составит 235 800 юаней или 2,42 млн рублей. Самая дорогая комплектация автомобиля обойдется в 274 800 юаней или 2,82 млн рублей.

Стоит отметить, что пока Volkswagen Tayron X будет представлен только на китайском рынке, так как глобальные продажи в компании пока не рассматривают.