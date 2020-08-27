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«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross

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Новинка носит название Lada Granta Cross Quest и является специальной версией, у которой будут отличия от обычного универсала.
Кроме этого, такой вариант окажется самым дорогим в линейке модели. В таком исполнении автомобиль будет иметь черные корпуса зеркал, особый дизайн колесных дисков, черную крышу, а также его будут отличать шильдики с указанием принадлежности к спецверсии.

В салоне новой модификации также будут некоторые отличия в виде оригинальной отделки с логотипами Quest.

 

«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross

Для универсала еще будут предлагать резиновый коврик багажника, две багажные сетки, парктроник и подогрев лобового стекла.

Топовая модификация автомобиля уже встала на конвейер, о чем официально сообщил «АвтоВАЗ». Стоимость новинки пока не объявлена.

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross

lada Lada Granta Cross
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