Ранее в августе компания Kia опубликовала официальные изображения обновленной модели Stinger, но сообщать об изменениях в техническом плане производитель не стал.

Сегодня автопроизводитель опубликовал дополнительную информацию, благодаря которой стало известно, что Kia Stinger стал безопаснее и получил новый двигатель.

Также было добавлено, что в продажу фастбек поступит в следующем месяце, но точная дата будет объявлена дополнительно.

Так, в автомобиле после обновления появилась функция предупреждения о приближении авто, когда открываются двери, система мониторинга слепых зон, шоссейный круиз-контроль, а также система, которая будет напоминать о детях или животных, находящихся на заднем ряду.

В салоне Kia Stinger появилась мультимедийная система с увеличенным до 8-дюймов экраном. За дополнительную плату можно заказать 10,25-дюймовый дисплей и на выбор два варианта приборной панели.

Что касается моторной гаммы, то базовый 2,0-литровый 255-сильный двигатель в моторной гамме по-прежнему доступен, но теперь появился 2,5-литровый мотор T-GDi из семейства Smartstream. Его мощность составляет 304 л.с. при 422 Нм крутящего момента.

При этом отмечается, что эта силовая установка будет доступна для рынка Южной Кореи, США и Мексики.

Топовый 3,3-литровый ДВС также остался в строю, но подвергся модернизации, за счет которой его мощность составляет 373 л.с. при 510 Нм крутящего момента. Все силовые установки работают только с 8-скоростной автоматической трансмиссией.