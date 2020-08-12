Kia показала обновленный Stinger

В компании Kia готовят обновление для своего фастбека Stinger, который вышел на рынок три года назад.

В ближайшие недели автопроизводитель полностью рассекретит модель, а пока Kia показала рестайлинговый Kia Stinger на официальных изображениях, судя по которым серьезных изменений в модели ждать не стоит.

Так, например, в экстерьере появится измененная оптика, а в интерьере появится увеличенный экран мультимедийной системы.

В частности диагональ дисплея будет 10,25 дюйма, тогда как у актуальной версии он 8-дюймовый.

Среди изменений еще отмечается появление новых колесных дисков размером 18 и 19 дюймов, а еще автомобиль получит два пакета внешней отделки с названиями Dark Package и Black Package.

Об изменениях в моторной гамме производитель официально не объявил, но есть информация, что в автомобиле после обновления не будет 2,0 и 3,3-литровых ДВС, а вместо них начнут использовать 2,5 и 3,5-литровые установки, которые предлагаются для Genesis G80.

Другие подробности об обновленном Kia Stinger пока не раскрывают.