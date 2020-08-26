Собственники Hyundai Palisade жалуются на неприятный запах в салоне

В компании Hyundai о проблеме уже знают, а между тем число владельцев внедорожника, которые жалуются на неприятный запах только растет.

Первые сообщения о появлении неприятного запаха в салоне, сравниваемого со смесью гнилых продуктов и старых носков, появились еще несколько месяцев назад.

Владельцы Hyundai Palisade говорят, что этот запах очень едкий, но они даже не могут предположить, откуда он исходит.

В свою очередь в компании уже знают о проблеме и сами пока не могут объяснить причины этого явления. В руководстве автопроизводителя заявили, что расследование по этому вопросу уже ведут и как только будет выявлена причина, дилерам дадут указания по ее устранению.

По одной из версий, причиной запаха может быть светлая кожа наппа. Также есть предложение, что вонь может исходить из спинок сидений или подголовников.

При этом все автомобилисты уверяют, что даже глубокая чистка салона и сидений не дала результата. Напомним, что Hyundai Palisade на российском рынке пока не представлен, но его продажи запанированы на конец осени. Подробности о российской версии модели пока не раскрывают.