VIP-версия появилась у кроссовера Hyundai Palisade

Новая роскошная модификация была создана для рынка Южной Кореи на базе новой топовой комплектации Calligraphy.



Дорогая версия кроссовера в отличие от обычной модели получила отделку салона кожей наппа, мультифункциональную консоль, приборную панель с 12,3-дюймовым экраном, подсветку, проекционный дисплей, аудиосистему Krell и многое другое.

Внешне топовый вариант можно отличить по слегка измененному бамперу, решетке радиатора, а также колёсными дисками на 20 дюймов.

Что касается VIP-версии, то она создавалась на основе топового Calligraphy, а отличается только раздельными сидениями с центральной консолью, в котором есть ионизатор воздуха, сенсорная управляющая панель, а также подстаканники с функцией подогрева.

Также в таком исполнении есть два планшета и беспроводные зарядки для смартфонов, которые находятся в дверных панелях.