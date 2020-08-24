У модели Lada Largus Cross скоро появится новая, самая дорогая версия, которую ранее уже рассекретил «АвтоВАЗ».

Подробно о новинке портал «ТвоёАвто» писал ранее, а сегодня в сообществе AvtoVAZ News появилась информация о том, когда Lada Largus Cross с приставкой к названию Quest поступит в продажу.

Источник ссылается на информацию от дилеров и сообщает, что АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября.

По предварительной информации эта версия в сравнении с актуальной комплектацией Luxe обойдется на 58 тыс. рублей дороже. То есть ее оценят в 876 900 рублей.