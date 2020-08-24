Главная » Новости

АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября

Опубликовано Обновлено

У модели Lada Largus Cross скоро появится новая, самая дорогая версия, которую ранее уже рассекретил «АвтоВАЗ».
Подробно о новинке портал «ТвоёАвто» писал ранее, а сегодня в сообществе AvtoVAZ News появилась информация о том, когда Lada Largus Cross с приставкой к названию Quest поступит в продажу.

Источник ссылается на информацию от дилеров и сообщает, что АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября.

По предварительной информации эта версия в сравнении с актуальной комплектацией Luxe обойдется на 58 тыс. рублей дороже. То есть ее оценят в 876 900 рублей.

АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября АвтоВАЗ выведет на рынок самую дорогую Lada Largus Cross 1 сентября

lada Lada Largus Cross
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика