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Завод «Форд Соллерс Елабуга» вернется к пятидневной рабочей неделе

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С 1 июля предприятие работает четыре дня в неделю, но с октября оно снова начнет работать пять дней в неделю.
Как рассказали в пресс-службе предприятия, завод «Форд Соллерс Елабуга» вернется к пятидневной рабочей неделе с 5 октября.

Корректировки в план производства вносятся с целью удовлетворения потребностей клиентов, а также в связи с ростом спроса на Ford Transit.

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Как отмечается, завод продолжит работать с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Ford на российском рынке реализовал 1 703 экземпляра модели Transit, а этот результат оказался на 79% больше.

С начала года объёмы продаж модели, как сообщает «Автостат», составили 6 133 ед., что больше на 2%.

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