80-тысячный Ford Transit выпустили в России

Подразделение Ford в России сообщило о выпуске 80-тысячного экземпляра коммерческого автомобиля Ford Transit.



Его сборка, напомним, осуществляется на предприятии в Елабуге.

С сентября прошлого года на заводе в Татарстане организовали сборку обновленных моделей, в которых появились обновленные сидения, новые варианты отделки салона, а также обновленные детали экстерьера.

Что касается юбилейного экземпляра, то им стал автомобиль в цвете Deep Impact Blue, который приводит в движение дизельный 2,2-литровый двигатель.

Пару мотору составляет шестискоростная механика. Показателя в 80 тысяч выпущенных автомобилей удалось добиться с 2012 года. Сейчас на предприятии выпускают более 55 версий Ford Transit.