Подразделение Ford в России сообщило о выпуске 80-тысячного экземпляра коммерческого автомобиля Ford Transit.
80-тысячный Ford Transit выпустили в России
30.01.2020 22:56
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Его сборка, напомним, осуществляется на предприятии в Елабуге.
С сентября прошлого года на заводе в Татарстане организовали сборку обновленных моделей, в которых появились обновленные сидения, новые варианты отделки салона, а также обновленные детали экстерьера.
Что касается юбилейного экземпляра, то им стал автомобиль в цвете Deep Impact Blue, который приводит в движение дизельный 2,2-литровый двигатель.
Пару мотору составляет шестискоростная механика. Показателя в 80 тысяч выпущенных автомобилей удалось добиться с 2012 года. Сейчас на предприятии выпускают более 55 версий Ford Transit.
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