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Появились первые изображения нового кроссовера Nissan Qashqai

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Следующее поколение кроссовера Nissan Qashqai уже фотографировали во время тестирования в камуфляже.
Дебют новой генерации должен состояться до конца года, тогда как продажи начнутся только в 2021 году.

Внешность новинки пока не раскрыта, но в сети появились первые изображения нового кроссовера Nissan Qashqai, подготовленные российским порталом «Колеса.ру».

Появились первые изображения нового кроссовера Nissan Qashqai

Рендеры созданы с учетом известной информации об изменениях модели. В сравнении с предшественником Nissan Qashqai более современный внешний вид, а в салоне ожидаются кардинальные изменения.

Также есть информация и об использовании в автомобиле усовершенствованной версии платформы CMF от Renault-Nissan, предполагающей использование не только традиционных ДВС, но и гибридных, а также электрических установок.

 

nissan Nissan Qashqai‍
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