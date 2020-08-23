Следующее поколение кроссовера Nissan Qashqai уже фотографировали во время тестирования в камуфляже.

Дебют новой генерации должен состояться до конца года, тогда как продажи начнутся только в 2021 году.

Внешность новинки пока не раскрыта, но в сети появились первые изображения нового кроссовера Nissan Qashqai, подготовленные российским порталом «Колеса.ру».

Рендеры созданы с учетом известной информации об изменениях модели. В сравнении с предшественником Nissan Qashqai более современный внешний вид, а в салоне ожидаются кардинальные изменения.

Также есть информация и об использовании в автомобиле усовершенствованной версии платформы CMF от Renault-Nissan, предполагающей использование не только традиционных ДВС, но и гибридных, а также электрических установок.