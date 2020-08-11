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Новый Nissan Qashqai сфотографировали во время тестов

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Актуальная версия кроссовера представлена на рынке с 2013 года и настало время для выхода третьей генерации.
Новое поколение Nissan Qashqai уже вывели на испытания, а фотошпионам удалось сфотографировать его во время тестов. Правда кроссовер скрыт под плотным слоем камуфляжной пленки, которая располагается даже на колесных дисках.

При этом уже известно, что его внешность будет выполнена в стилистике X-Trail, но при этом в модели останется своя характерная решетка радиатора.

Новый Nissan Qashqai сфотографировали во время тестов

Предположительно салон нового Qashqai переработают полностью и в нем останется минимум физических кнопок.

Кроме этого, известно, что кроссовер будет представлен только в гибридных модификациях, среди которых предложат «мягкую» и подзаряжаемую гибридную установку.

По предварительным данным, новая генерация популярного автомобиля будет представлена этой осенью. Предположительно премьера будет проходить на автосалоне во Франкфурте.

Источник: Автовести. 

Новый Nissan Qashqai сфотографировали во время тестов Новый Nissan Qashqai сфотографировали во время тестов Новый Nissan Qashqai сфотографировали во время тестов

nissan Nissan Qashqai‍
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