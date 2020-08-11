Новый Nissan Qashqai сфотографировали во время тестов

Актуальная версия кроссовера представлена на рынке с 2013 года и настало время для выхода третьей генерации.
Новое поколение Nissan Qashqai уже вывели на испытания, а фотошпионам удалось сфотографировать его во время тестов. Правда кроссовер скрыт под плотным слоем камуфляжной пленки, которая располагается даже на колесных дисках.
При этом уже известно, что его внешность будет выполнена в стилистике X-Trail, но при этом в модели останется своя характерная решетка радиатора.
Предположительно салон нового Qashqai переработают полностью и в нем останется минимум физических кнопок.
Кроме этого, известно, что кроссовер будет представлен только в гибридных модификациях, среди которых предложат «мягкую» и подзаряжаемую гибридную установку.
По предварительным данным, новая генерация популярного автомобиля будет представлена этой осенью. Предположительно премьера будет проходить на автосалоне во Франкфурте.
Источник: Автовести.