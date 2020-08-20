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В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

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В Коканде (Узбекистан) скоро появится новый автомобильный завод с названием «Шаффоф омад саноат», на котором запланирована сборка новых электрокаров.
Новое предприятие будет расположено на площади 30 тыс. квадратных метров, а инвестиции в него частично вложит китайская компания Silk Road Company.

Общая сумма проекта составляет 30 млн долларов, а только китайская сторона инвестирует 24 млн долларов. В планах начать запуск электромобилей уже в следующем году. Местные СМИ выяснили и некоторые подробности развития проекта.

В частности, стало известно, что новую модель автомобиля с электрической силовой установкой планируют продавать не только в Узбекистане, но и за его пределами.

Ее сборка будет осуществляться из китайских комплектующих и в первый год планируется впустить две тысячи экземпляров.

В зависимости от спроса объёмы выпуска будут увеличивать. Сам автомобиль получит дизайн, выполненный в стилистике кроссоверов Mercedes-Benz, в том числе у машин будут похожи даже логотипы.

Его силовая установка получит мощность 100 л.с., а максимальная скорость составит 80 км/ч. Запас хода окажется около 150 км, а предварительная стоимость составит 3 тыс. долларов или чуть больше 220 тыс. рублей.

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