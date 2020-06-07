Самый дешевый электрокар, который поставляют в картонной коробке

Житель США решил показать самый дешевый в мире электромобиль, который он заказал из Китая.

Этот автомобиль американец приобрел онлайн за 930 долларов, а привезли его из Китая в картонной коробке.

Машина носит название Changli и имеет очень компактные размеры, и в целом больше напоминает игрушечную машинку.

Но несмотря на это, электрокар это полноценный автомобиль, у которого имеются все элементы управления, камера заднего вида, обгорев салона, поворотные огни и многое другое.

Силовая установка электромобиля представлена одним электромотором мощностью 1,1 л.с. То есть машина может двигаться с маленькой скоростью по прямой, тогда как небольшую преграду на дороге они вряд ли преодолеет.

С другой стороны Changli выполнен из пластика, поэтому любая, даже самая незначительная авария может обернутся серьезными последствиями.

Как отметил владелец электрокара, 930 долларов, это стоимость машины без аккумулятора, транспортировки и услуг таможни.

В общей сложности со всем вышеперечисленным электромобиль владельцу обошелся в 3 000 долларов или 180 тыс. рублей.