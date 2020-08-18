Первый Renault Duster оснастили турбомотором от модели Arkana

Первое поколение кроссовера Renault Duster на индийском рынке теперь представлено в новой версии с турбированным двигателем.

Речь идет о силовой установке, которая дебютировала в купеобразном кроссовере Arkana. Это 1,3-литровый ДВС с турбиной мощностью 156 л.с.

При этом для индийской версии впервые этот двигатель будет предлагаться с вариатором и системой старт-стоп.

Наряду с появлением нового мотора у Renault Duster теперь отсутствует дизельный двигатель и полноприводная система.

То есть в Индии первое поколение кроссовера будет представлено только в версиях с передним приводом. Кроссовер с турбомотором получил еще внешние отличия.

Например, в экстерьере теперь имеются красные декоративные детали, такого же цвета надписи, а опциально предлагают колесные диски на 17 дюймов.

В салоне появилась мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, а еще предложат камеру заднего вида, круиз-контроль, систему помощи на подъеме и аудиосистему Arkamys.

Новая версия в Индии оценена в 1 049 000 рублей рупий минимум, тогда как максимальная стоимость составит 1 359 000 рупий. В эквиваленте стоимость автомобиля с турбомотором составит 1,0-1,3 млн рублей.