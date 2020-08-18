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Первый Renault Duster оснастили турбомотором от модели Arkana

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Первое поколение кроссовера Renault Duster на индийском рынке теперь представлено в новой версии с турбированным двигателем.
Речь идет о силовой установке, которая дебютировала в купеобразном кроссовере Arkana. Это 1,3-литровый ДВС с турбиной мощностью 156 л.с.

При этом для индийской версии впервые этот двигатель будет предлагаться с вариатором и системой старт-стоп.

Наряду с появлением нового мотора у Renault Duster теперь отсутствует дизельный двигатель и полноприводная система.

Первый Renault Duster оснастили турбомотором от модели Arkana

То есть в Индии первое поколение кроссовера будет представлено только в версиях с передним приводом. Кроссовер с турбомотором получил еще внешние отличия.

Например, в экстерьере теперь имеются красные декоративные детали, такого же цвета надписи, а опциально предлагают колесные диски на 17 дюймов.

В салоне появилась мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, а еще предложат камеру заднего вида, круиз-контроль, систему помощи на подъеме и аудиосистему Arkamys.

Новая версия в Индии оценена в 1 049 000 рублей рупий минимум, тогда как максимальная стоимость составит 1 359 000 рупий. В эквиваленте стоимость автомобиля с турбомотором составит 1,0-1,3 млн рублей.

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Первый Renault Duster оснастили турбомотором от модели Arkana Первый Renault Duster оснастили турбомотором от модели Arkana Первый Renault Duster оснастили турбомотором от модели Arkana Первый Renault Duster оснастили турбомотором от модели Arkana

renault Renault Duster
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