Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России

В конце прошлого месяца представитель компании Renault в общении с журналистами подтвердил, что Renault Duster нового поколения появится в России.

При этом недавно тестовый прототип этого кроссовера был замечен во время тестирования. Фотография кроссовера в камуфляже оказалась в распоряжении издания «Российская газета».

Сообщается, что автомобиль сфотографировали на трассе М4 «Дон» при въезде в Москву.

Как и предполагалось ранее, российская версия модели будет похожа на бразильский вариант кроссовера.

Платформа в автомобиле не изменится, а вот его стилистика будет выполнена подобно, как у кроссовера Renault Arkana.