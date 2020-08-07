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Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России

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В конце прошлого месяца представитель компании Renault в общении с журналистами подтвердил, что Renault Duster нового поколения появится в России.

При этом недавно тестовый прототип этого кроссовера был замечен во время тестирования. Фотография кроссовера в камуфляже оказалась в распоряжении издания «Российская газета».

Сообщается, что автомобиль сфотографировали на трассе М4 «Дон» при въезде в Москву.

Как и предполагалось ранее, российская версия модели будет похожа на бразильский вариант кроссовера.

Платформа в автомобиле не изменится, а вот его стилистика будет выполнена подобно, как у кроссовера Renault Arkana.

Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России

renault Renault Duster
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