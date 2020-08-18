До конца 2020 года российский электромобиль Zetta выйдет в продажу

В последнее время в Сети появляется немало сообщений о новом электрокаре, разработкой которой занимаются российские специалисты из компании Zetta.

Согласно последним данным, новый российский электромобиль должен выйти в продажу до конца этого года, а его стоимость составит около 550 тыс. рублей.

Это выяснили журналисты «ТАСС», ссылаясь на генерального директора ООО «Zetta» Денис Щуровский.

За эти деньги будет предлагаться автомобиль в версии с пробегом 180 км. Уже известно, что электромобиль сможет заряжаться от любого источника энергии, начиная от розетки 220-380 Вт и заканчивая трансформатором.

Зарядные станции планируется устанавливать сначала в Самарской области, а затем и в других городах.

При этом на старте запуска по три или четыре зарядки хотят установить в Самаре и Тольятти. На развитие проекта уже инвестировали 570 млн рублей, но еще требуется 100 млн рублей.