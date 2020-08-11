В России опубликованы патентные изображения электромобиля Zetta

В России зарегистрировали изображения электрического автомобиля под названием Zetta.

Патентное изображение появилось в базе Федерального института промышленной собственности. Заявку на патент подал ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Изображение раскрывает внешность электрокара Zetta. Судя по изображению, модель получит пластиковый черный обвес, как на большинстве кроссоверов.

В отечественном автомобиле будет большая площадь остекления и небольшие корпуса боковых зеркал.

Эту модель в качестве прототипа уже показывали, к тому же разработчики на электрокар в прошлом году планировали получить ОТТС.

Производство Zetta должно начаться в первом квартале 2020 года, причем электрокар будут собирать в Тольятти.

Zetta будет почти полностью состоять из отечественных компонентов за исключением двигателя. Последний будут привозить из Китая.

Внешне новинка будет иметь схожесть с Smart ForTwo, при этом в нем будет реализовано много уникальных решений, не используемых в электрокарах других брендов.

Максимальная скорость трехдверного хэтчбека Zetta составит 120 км/ч, а его предполагаемая стоимость будет 450 тыс. рублей минимум.