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Компания Toyota повысила цены на свои бестселлеры в РФ

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Японская компания на российском рынке изменила стоимость своих самых востребованных моделей, о чем сообщили специалисты сайта «Цена Авто».
Эксперты в августе зафиксировали изменение цен в большую сторону не бестселлеры российского рынка от Toyota, а именно на модели Camry, RAV4, Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.

Теперь эти автомобили стали дороже на 1,3 – 1,8% или 28 — 86 тыс. рублей. Таким образом, минимальная стоимость Toyota Camry теперь составляет 1 718 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 2 690 000 рублей.

Цены на Toyota Land Cruiser 200 теперь варьируются от 5 069 000 рублей и в этом случае без изменений осталась только комплектация Люкс Safety для пятиместной модификации.

Toyota LC Prado стал доступен для покупки от 2 656 000 рублей. Некоторые комплектации этой модели сохранили прежние цены.

Кроссовер RAV4 прибавил в цене во всех своих комплектациях и продается по цене от 1 884 500 до 2 799 500 рублей.

Toyota официально презентовала обновленный Toyota RAV4

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