Доля кроссоверов и внедорожников на рынке РФ выросла до 49%

Кроссоверы и внедорожники на российском рынке да и в мире в целом продолжают набирать популярность.

Как выяснили аналитики из России, в нашей стране доля таких автомобилей в продажах уже составляет 49%.

Данные актуальны за период с начала года по июль включительно, когда россияне купили 367 тыс. кроссоверов и внедорожников, что на 4% меньше.

Доля SUV в продажах в отчетный период составила 48,6%, что на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Больше всех своих кроссоверов в России продает компания Hyundai, у которой объемы реализации составили 54,4 тыс. штук.

Следом оказалась марка Renault. Она продала 35,5 тыс. своих кроссоверов, а с результатом 34,4 тыс. штук в тройке лидеров расположился бренд KIA.

В первой пятерке лидеров по объемам продаж кроссоверов и внедорожников оказались Toyota (32,3 тыс. ед.) и Nissan (31,2 тыс. ед.).

Напомним, что недавно аналитики рассказали о наиболее востребованных моделях кроссоверов на первичном рынке России, о чем сообщалось ранее.