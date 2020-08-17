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Названы самые покупаемые новые кроссоверы и внедорожники в РФ

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Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых кроссоверов и внедорожников на рынке за 7 месяцев года.
В отчетный период, россияне купили 367 тыс. новых SUV, а этот результат оказался на 4% меньше, чем годом ранее, сообщает агентство «Автостат».

Самым продаваемым кроссовером России остается Hyundai Creta, реализованный в количестве 39 тыс. экземпляров.

На втором месте располагается Toyota RAV4, с показателем 19 тыс. проданных штук. В тройке лидеров оказался Volkswagen Tiguan. Этот кроссовер с начала года разошелся тиражом в количестве 17,4 тыс. единиц.

Следующие две строчки списка оказались за Renault Duster и KIA Sportage. Их объемы продаж составили 15,4 и 15 тыс. ед. соответственно.

С шестого по десятое место соответственно заняли следующие модели кроссоверов: Nissan Qashqai (12,8 тыс. ед.), Mazda CX-5 (11,4 тыс. ед.), LADA 4×4 (11,4 тыс. ед.), Nissan X-Trail (10,9 тыс. ед.) и Renault Kaptur (10,6 тыс. ед.).

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