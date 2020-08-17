Самый дешевый электромобиль в мире создают в России

Российская разработка является полноценным электрокаром, так как в ее салоне может разместиться до четырёх человек, а максимальная скорость электрокара составляет 120 км/ч.

Как пишет испанская газета La Vanguardia, российский электрокар Zetta CM1 является самым доступным в мире.

Его цена составит около 5200 евро, и в отличие от китайского электрического транспортного средства Chang Li, наша разработка является полноценным автомобилем для повседневного использования.

Китайский Chang Li от компании Changzhou Xili Vehicle, стоит всего 1300 евро, но эта модель получила всего 1,5 кВт мотор и максимальную скорость 30 км/ч.

Размеры Zetta CM1 составляют: длина 3,03 метра, ширина 1,27 метра, высота 1,6 метра. Мощность электрического мотора у Zetta CM1 достигает 80 кВт, а максимальная скорость 120 км/ч.

Разработчики заявляют, что на одном заряде Zetta сможет проехать до 200 км. По данным зарубежных СМИ, Zetta CM1 в продаже появится в 2020 году, а производство модели наладят в Тольятти.