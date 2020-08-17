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Составлен рейтинг из 3 комфортных седанов премиум-класса

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Эксперты из России рассказали о самых комфортных седанах 2020 года, среди тех, что представлены на российском рынке.
Рейтинг подготовили журналисты издания «Автоновости дня». По их версии, самым комфортным седаном премиум-класса является Genesis G70, в котором удачно оформлен салон с использованием современных и технологичных решений.

Кроме этого, машина оснащена еще и рядом систем безопасности и помощи водителю, а также имеет неплохой уровень безопасности.

На второй строчке составленного рейтинга оказался японский седан Lexus LS, в котором помимо множества комфортных опций установлена еще и качественная акустическая система, а также адаптивная электронно-управляемая подвеска.

Ну и замыкает составленный рейтинг из 3 комфортных седанов премиум-класса немецкий Mercedes-Benz S-Class, который не нуждается в особом представлении, так как он уже давно значится лидером в своем сегменте по комфорту и уровню оснащенности.

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