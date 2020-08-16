Российские эксперты проанализировали предложения на вторичном авторынке и подготовили рейтинг самых крутых автомобилей.

При составлении ТОПа эксперты «Российской газеты» ограничились стоимостью маши, которая не должна превышать 1 млн рублей, и отобрали лишь те модели, в которых установлен шестицилиндровый агрегат.

В результате был составлен топ-5 крутых автомобилей с V6 дешевле миллиона рублей, который возглавляет модель Mitsubishi Pajero IV.

Мощность силовой установки в этом модели составляет 178 л.с., а в указанной выше ценовой категории можно выбрать среди экземпляров 2010-2013 годов выпуска с пробегом от 150 тыс. км.

Модель Nissan Murano II также оказалась в этом списке и расположилась на второй строчке. В этом автомобиле также установлен бензиновый мотор. Его объём составляет 3,5 литра, а мощность 249 л.с.

На рынке представлены экземпляры с пробегом от 80 тыс. км 2010-2015 годов выпуска, которые продают до 1 млн рублей.

В тройку лидеров вошел Jeep Cherokee IV с бензиновым 3.7-литровым ДВС с отдачей 205 л.с. До миллиона рублей предлагают выбрать автомобиль 2010-2013 годов выпуска с пробегом от 150 тыс. км.

На четвертом месте оказался Cadillac SRX 2 (2010-2014 г.в.) с 3,0 или 3,6-литровым двигателем и пробегом от 100 тыс. км.

Замыкает составленный топ-5 Hyundai Equus II/ Kia Quoris с 3,8-литровой установкой мощностью 290-334 л.с. и пробегом от 80 тыс. км.