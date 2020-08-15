Главная » Новости

Названы топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге в июле

Опубликовано Обновлено

Недавно российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на столичном рынке, а теперь опубликована статистика по продажам легковушек на рынке Санкт-Петербурга.
Основой для исследования стали данные по продажам за прошлый месяц, когда в Северной столице было реализовано 9,1 тыс. новых машин, что на 9% превышает результат июля 2019 года.

Volkswagen Polo возглавил авторынок Петербурга в июле с результатом 497 проданных шт., что на 48% больше.

Вторым наиболее востребованным автомобилем оказался кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 462 шт., что на 46% больше.

Третий результат показал Skoda Rapid – 420 ед., что в 2,3 раза больше. Следующие две строчке в списке самых продаваемых заняли KIA Rio и Hyundai Solaris с результатами 409 и 369 ед. В десятке лидеров еще оказались:

LADA Vesta (291 ед.; +2%),

KIA Sportage (290 ед.; +21%),

Volkswagen Tiguan (284 ед.; -16%),

Mitsubishi Outlander (255 ед.; -15%),

Skoda Karoq (236 ед.).

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика