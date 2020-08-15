Названы топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге в июле

Недавно российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на столичном рынке, а теперь опубликована статистика по продажам легковушек на рынке Санкт-Петербурга.

Основой для исследования стали данные по продажам за прошлый месяц, когда в Северной столице было реализовано 9,1 тыс. новых машин, что на 9% превышает результат июля 2019 года.

Volkswagen Polo возглавил авторынок Петербурга в июле с результатом 497 проданных шт., что на 48% больше.

Вторым наиболее востребованным автомобилем оказался кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 462 шт., что на 46% больше.

Третий результат показал Skoda Rapid – 420 ед., что в 2,3 раза больше. Следующие две строчке в списке самых продаваемых заняли KIA Rio и Hyundai Solaris с результатами 409 и 369 ед. В десятке лидеров еще оказались:

LADA Vesta (291 ед.; +2%),

KIA Sportage (290 ед.; +21%),

Volkswagen Tiguan (284 ед.; -16%),

Mitsubishi Outlander (255 ед.; -15%),

Skoda Karoq (236 ед.).