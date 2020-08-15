Названы топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге в июле

Недавно российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на столичном рынке, а теперь опубликована статистика по продажам легковушек на рынке Санкт-Петербурга.
Основой для исследования стали данные по продажам за прошлый месяц, когда в Северной столице было реализовано 9,1 тыс. новых машин, что на 9% превышает результат июля 2019 года.
Volkswagen Polo возглавил авторынок Петербурга в июле с результатом 497 проданных шт., что на 48% больше.
Вторым наиболее востребованным автомобилем оказался кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 462 шт., что на 46% больше.
Третий результат показал Skoda Rapid – 420 ед., что в 2,3 раза больше. Следующие две строчке в списке самых продаваемых заняли KIA Rio и Hyundai Solaris с результатами 409 и 369 ед. В десятке лидеров еще оказались:
LADA Vesta (291 ед.; +2%),
KIA Sportage (290 ед.; +21%),
Volkswagen Tiguan (284 ед.; -16%),
Mitsubishi Outlander (255 ед.; -15%),
Skoda Karoq (236 ед.).