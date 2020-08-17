Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ

Рейтинг основан на анализе продаж подержанных машин за первые семь месяцев года.

В отчетный период на рынке подержанных автомобилей россияне купили 668 400 кроссоверов и внедорожников, что соответствует результатам прошлого года.

В составленном рейтинге самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ лидером является трёхдверная Лада Нива (4х4). Объёмы продаж таких машин сократились на 7% и составили 47,4 тыс. экземпляров.

Внедорожник Chevrolet Niva стал вторым с показателем 38,6 тыс. проданных штук (-7%). На третьей позиции располагается Toyota RAV4, который стал продаваться лучше на 13%.

Его объемы перепродаж составили 26,1 тыс. единиц. Следующие две строчки оказались за Nissan – X-Trail (21 тыс. ед.; +4%) и Qashqai (20,4 тыс. ед.; +3%).

В десятке самых востребованных кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке еще числятся:

Renault Duster (19,6 тыс. ед.),

Mitsubishi Outlander (16,6 тыс. ед.),

Volkswagen Tiguan (14,8 тыс. Ед.),

Honda CR-V (13,6 тыс. ед.),

KIA Sportage (11,5 тыс. ед.).