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В компании Toyota не собираются отказываться от седанов

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Многие автопроизводители сосредоточились на выпуске популярных на рынке кроссоверов и внедорожников, при этом постепенно отказываются от развития моделей в кузове седан.
При этом по словам представителей японской компании Toyota, они не собираются отказываться производства и выпуска новых моделей седанов.

То есть в руководстве марки планируют продолжать выпуск классических седанов наряду с кроссоверами, считая, что у таких автомобилей еще есть будущее.

В Toyota изучили статистику по продажам собственных автомобилей и выяснили, что треть клиентов компании по-прежнему выбирают седаны, и более того, эти же клиенты приходят и снова выбирают именно машины в таком типе кузова.

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