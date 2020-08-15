В компании Toyota не собираются отказываться от седанов

Многие автопроизводители сосредоточились на выпуске популярных на рынке кроссоверов и внедорожников, при этом постепенно отказываются от развития моделей в кузове седан.

При этом по словам представителей японской компании Toyota, они не собираются отказываться производства и выпуска новых моделей седанов.

То есть в руководстве марки планируют продолжать выпуск классических седанов наряду с кроссоверами, считая, что у таких автомобилей еще есть будущее.

В Toyota изучили статистику по продажам собственных автомобилей и выяснили, что треть клиентов компании по-прежнему выбирают седаны, и более того, эти же клиенты приходят и снова выбирают именно машины в таком типе кузова.