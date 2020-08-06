Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия

Японская компания на внутреннем рынке представила специальную версию своей популярной модели Camry.

Наряду со специальной версией автопроизводитель рассказал и о небольших изменениях, которые произошли в обычной модели.

Итак, особая версия приурочена 40-летию со дня выпуска модели Toyota Celica Camry. Последняя создавалась на основе купе Celica. Основой для новинки стала комплектация Camry WS. Юбилейный вариант будет отличаться особым оформлением внешности и салона.

Так, в седане предложат двухцветное оформление экстерьера с черной крышей и особым декором. При этом в салоне появятся более качественные материалы отделки.

Для клиентов будут доступны следующие цвета кузова: черный Precious Black Pearl, белый Platinum White Pearl Mica и красный Emotional Red II.

Кроме этого, отличаться особый вариант будет черными алюминиевыми дисками размером 18 дюймов, а также решеткой радиатора с затемнением.

В салоне предложат отделку красной и черной кожей, а передние сидения получат подогрев и электрорегулировки.

Toyota Camry Black Edition, а именно такое название получила юбилейная серия, будет приводится в движение гибридной установкой с 2,5-литровым ДВС. Ее мощность составит 178 л.с. Оценен седан в этой модификации в 4,2 млн иен, а это около 2,9 млн рублей.

Что касается обновлений, то теперь все седаны будут оснащены расширенным списком ассистентов водителя. В частности, речь идет о появлении системы мониторинга слепых зон и помощником при парковке Intelligent Clearance Sonar.