Российское подразделение компании Kia готовится к началу продаж нового поколения кроссовера Sorento и уже автопроизводитель оформил на него ОТТС.

Получение ОТТС в России на автомобиль означает скорый выход его на рынок. Также документ раскрывает ключевые спецификации новинки.

В частности, стало известно, что у нового Kia Sorento в РФ будет две силовые установки на выбор. Четвертое поколение кроссовера предложат с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. при 232 Нм крутящего момента, и в дизельной модификации с ДС объёмом 2,2 литра.

Его отдача составит 199 л.с. при 440 Нм. Первая силовая установка будет работать только с 6-ступенчатой автоматической КП, а для второй будет доступен 8-скоростной робот с двумя мокрыми сцеплениями.

Система привода в нового Kia Sorento будет на переднюю или обе оси. На российском рынке автомобиль представят в пяти- или семиместном исполнении.

Kia начнет продажи Kia Sorento в РФ с IV квартала 2020 года, но точные сроки выхода, а также стоимость и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж. Актуальная версия кроссовера представлена на рынке по цене 1,8 млн рублей.