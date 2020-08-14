Модель оказалась самой востребованной на столичном авторынке по итогам июля 2020 года, когда в целом москвичи приобрели 20,8 тыс. новых легковушек.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 1% меньше. Kia Rio стала самым популярным автомобилем в Москве с показателем 1 тыс. реализованных экземпляров, что меньше на 1%.

На втором месте по объемам продаж оказался кроссовер Hyundai Creta, продемонстрировавший рост продаж на 32% до 888 реализованных экземпляров.

В тройке лидеров располагается Volkswagen Polo. Эта модель в Москве была продана в количестве 865 штук, что оказалось на 43% хуже.

Две модели чешской марки Skoda заняли четвертое и пятое место и это Rapid (734 ед.; -7%) и Octavia (653 ед.; -3%).

В десятке самых популярных автомобилей в Москве по версии агентства «Автостат» еще оказались: Volkswagen Tiguan (604 ед.; +17%), KIA Sportage (531 ед.; +15%), Hyundai Solaris (518 ед.; -23%), Nissan Qashqai (504 ед.; -3%) и Toyota Camry (455 ед.; -24%).