Названы кроссоверы, за которыми охотятся перекупщики в 2020 году

Российские автоэксперты рассказали, какие автомобили пользуются особым спросом у перекупщиков в этом году.

Рейтинг подготовили специалисты «За Рулем», которые отмечают, что в целом особой популярностью в 2020 году пользуются автомобили В- и С-класса.

Понятно, что больше всего интересны именно популярные на рынке машины, а одной из самых популярных моделей, за которыми охотятся перекупщики в 2020 году является кроссовер Hyundai Creta.

Этот автомобиль оказался удачным, на что указывает спрос и его лидерство в своем сегменте на протяжении нескольких лет.

Как отмечают эксперты, немало автомобилистов стараются продать этот кроссовер после завершения гарантии, поэтому на вторичном рынке много предложений о продаже 3- или 4-летних экземпляров.

Более свежие кроссоверы продают за 1,3 млн рублей, но есть также варианты от 725 тыс. рублей. Еще популярностью пользуется Renault Arkana, причем у перекупщиков часто можно встретить прошлогодние экземпляры по цене от 870 тыс. рублей.

Третьим в составленном списке стал кроссовер Toyota RAV4, предлагаемый по цене от 1,1 млн рублей и до 2 млн за экземпляры 2019 года выпуска.

Honda CR-V 2012–2015 г.в и 2015–2017 г.в. также оказался в списке наиболее востребованных у перекупщиков. Цены на этот кроссовер варьируются от 950 тыс. до 1,6 млн рублей.

Еще в рейтинге упоминаются Hyundai Tucson и Kia Sportage, представленные на «вторичке» по цене от 1 млн рублей.