Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, требуется ли прогрев двигателя в летний период, либо он необходим только в холодное время года.

Специалист говорит, что несмотря на время года машине требуется прогрев, только летом на это требуется меньше времени.

В частности, эксперт советует прогревать автомобиль около минуты, чтобы двигатель и его детали прогрелись до рабочей температуры.

Колодочкин отмечает также, что такого же мнения придерживаются и другие зарубежные специалисты, а также инженеры.

Он советует завести двигатель и сразу не трогаться, а например, задать маршрут навигатору, либо проверить не забыл ли водитель что-то взять.

Как раз это время двигатель частично прогреется, а полностью рабочей температуры он и его детали достигнет при плавном начале движения, без ускорений и торможений в течение нескольких минут.

Прогрев машины даже летом позволит снизить вероятность износа деталей силовой установки и продлить ее срок службы.