Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, требуется ли прогрев двигателя в летний период, либо он необходим только в холодное время года.
Специалист говорит, что несмотря на время года машине требуется прогрев, только летом на это требуется меньше времени.
В частности, эксперт советует прогревать автомобиль около минуты, чтобы двигатель и его детали прогрелись до рабочей температуры.
Колодочкин отмечает также, что такого же мнения придерживаются и другие зарубежные специалисты, а также инженеры.
Он советует завести двигатель и сразу не трогаться, а например, задать маршрут навигатору, либо проверить не забыл ли водитель что-то взять.
Как раз это время двигатель частично прогреется, а полностью рабочей температуры он и его детали достигнет при плавном начале движения, без ускорений и торможений в течение нескольких минут.
Прогрев машины даже летом позволит снизить вероятность износа деталей силовой установки и продлить ее срок службы.
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