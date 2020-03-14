Эксперт рассказал, чем вреден для авто «пенсионерский» стиль езды

В России автомобильный эксперт рассказал, почему не стоит ездить на малых оборотах помимо того, что такие водители замедляют поток.

Как рассказал эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин, прозванный как «пенсионерский» стиль езды, приводит к появлению проблем с двигателем.

К тому же езда на малых оборотах приводит к сокращению срока службы мотора. Из-за движения на малых оборотах происходит серьезная нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма, а еще происходит наращивание давления поршней на стенки цилиндров.

В результате происходит быстрое протирание антифрикционного слоя на поршнях и вкладышах коленвала.

Чтобы избежать проблем с двигателем специалист рекомендует периодически повышать обороты, что позволит очистить камеры сгорания и свечи зажигания от нагара.

Эксперт говорит, что на оборотах выше пяти тысячи достаточно проехать по свободной магистрали около 30 минут.

Отмечается, что при движении на скорости 100 км/ч механику желательно держать на 4 передаче, а с автоматом советуют двигаться в ручном режиме, либо переключится на одну две передачи ниже.