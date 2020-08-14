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Иномарки впервые стали самыми популярными на вторичном рынке в июле

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Российские аналитики из «Автостат» проанализировали продажи машин с пробегом и выяснили, что впервые в истории вторичном рынке РФ лидерами в первой тройке среди самых востребованных авто стали иномарки.
В частности, такая ситуация наблюдалась по итогам июля, когда самым продаваемым автомобилем с пробегом стал Ford Focus с результатом 13,3 тыс. реализованных экземпляров, а следом за ним расположились Hyundai Solaris и KIA Rio.

Первый был перепродан в количестве 12,7 тыс., а второй – 12,6 тыс. экземпляров.

Только на четвертом месте оказался бестселлер авторынка LADA 2114 (хэтчбек Samara) с результатом 12,1 тыс. шт. Замыкает пятерку лидеров Toyota Corolla (10,6 тыс. ед.).

Названы самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники

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