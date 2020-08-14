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Названы самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники

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Специалисты агентства «Автостат» опубликовали статистику по продажам кроссоверов на вторичном рынке и рассказали о наиболее востребованных моделях по итогам 7 месяцев 2020 года.
В указанный период, как сообщили аналитики, на вторичном авторынке России было реализовано 668,4 тыс. кроссоверов и внедорожников, а этот результат оказался всего на 1% хуже.

Среди них чаще всего на рынке продается LADA 4×4. Этот внедорожник был продан в количестве 47,4 экземпляра, а это на 7% меньше.

Chevrolet Niva стала второй по популярности с показателем 38,6 тыс. шт., что также хуже на 7%. В тройке лидеров оказалась иномарка и это Toyota RAV4 (26,1 тыс. ед.).

Этот кроссовер наоборот показал положительную динамику продаж, которая составила 13%. Nissan X-Trail (21 тыс. ед.; +4%) и Qashqai (20,4 тыс. ед.; +3%) входят в пятерку лидеров, а среди моделей, оказавшихся в топ-10 еще числятся: Renault Duster (19,6 тыс. ед.; +6%), Mitsubishi Outlander (16,6 тыс. ед.; +2%), Volkswagen Tiguan (14,8 тыс. ед.; +11%), Honda CR-V (13,6 тыс. ед.; -9%) и KIA Sportage (11,5 тыс. ед.; -5%).

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