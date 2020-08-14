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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

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Рендерные изображения были опубликованы «Российской газеты», причем на них показали седан в нереализованном цвете «Мистери».
Такой окрас кузова должен был войти в цветовую гамму автомобиля, но в результате от него решили отказаться. На рендерах художники показали Lada Vesta Facelift, а основой для них стала известная информация об обновлении.

Ранее сообщалось, что у обновленной Весты слегка изменится внешность, при этом больше изменений должно произойти в салоне.

Кроме этого, в моторной гамме Весты может появиться новый 1,3-литровый турбированный агрегат от Renault-Nissan-Mitsubishi.

Предполагается, что обновленный автомобиль выйдет только в следующем году, хотя ожидалось, что он будет представлен в этом году, но сроки выхода перенесли.

Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

Изображения: rg.ru.

 

Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris

lada Lada Vesta Lada Vesta Facelift
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