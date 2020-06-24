Это выяснили специалисты «Цена Авто», которые проанализировали изменение цен на популярные автомобили в России.

За основу были взяты данные по изменению стоимости с декабря прошлого года по июль этого года.

Оказалось, что в этот период Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris. Отечественная модель в указанный период дорожала три раза и в результате ее стоимость увеличилась в большую сторону на 6,3% или 38 тыс. рублей.

При этом у Hyundai Solaris и KIA Rio ценники стали выше на 20 тыс. рублей или 2,7 и 2,6% соответственно.

Также указали в отчете и модель Volkswagen Polo, которая прибавила в цене 2,4%, однако новое поколение этой модели подорожало сразу на 93 тыс. рублей.