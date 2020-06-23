Названы самые распространенные премиальные автомобили в РФ

В агентстве «Автостат» подготовили новый рейтинг самых популярных автомобилей, но на этот раз аналитики рассказали о самых востребованных премиальных авто в РФ.



Премиальных автомобилей по состоянию на начало года было зарегистрировано почти 3 млн экземпляров, а это 6,7% от всего автопарка страны.

Возглавляет список самых распространенных премиальных автомобилей Mercedes-Benz E-Class.

Таких моделей насчитали 191 тыс. BMW 5-Series стал вторым с показателем 160 тыс. экземпляров, а в тройке лидеров находится Lexus RX.

Таких кроссоверов числится 131 тыс. В первую пятерку еще входят BMW 3-Series (122 тыс. ед.) и Mercedes-Benz C-Class (116 тыс. ед.).

В десятке лидеров оказались следующие модели:

Audi 80 (110 тыс. ед.),

Audi A6 (109 тыс. ед.),

BMW X5 (101 тыс. ед.),

Audi A4 (92 тыс. ед.),

Audi 100 (90 тыс. ед.).