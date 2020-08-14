В России Mercedes-Benz отзывает более 1,6 тысячи автомобилей

Информация об отзывной кампании была опубликована на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства указано, что Mercedes-Benz отзывает более 1,6 тысячи автомобилей на территории РФ.

В рамках отзыва на сервис отправят автомобили Mercedes-Benz G-Класса (тип 463), выпущенные в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года.

В 1644 автомобилях есть вероятность несоответствия спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала.

При необходимости дилеры будут обязаны произвести не только проверку, но и замену исполнительных элементов. Все работы в рамках отзывной кампании будут осуществляться за счет компании.